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FOTOS | ¡Julieta Venegas apaga 52 velitas! ¡Aquí sus mejores datos!

Julieta Venegas es una de las máximas exponentes latinas en la música, y no es para menos, ¡checa estos datos y sorpréndete con su exitosa trayectoria!

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Julieta Venegas
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