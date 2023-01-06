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FOTOS | Kike Mayagoitia, nuevo conductor de VLA Fin de Semana.

Este viernes conocimos en el foro a Kike Mayagoitia, nuevo integrante de la familia de Venga La Alegría Fin de Semana. ¡Conoce más de él con esta galería!

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Kike Mayagoitia
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