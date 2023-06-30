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FOTOS: Kurt está en su mejor momento musical. ¡Checa su trayectoria!

FOTOS | Este viernes nos acompañó en el foro Kurt, quien está listo para que su público de la CDMX escuche su música en el próximo mes de noviembre.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Kurt
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