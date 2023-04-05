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FOTOS | ¡Ellas fueron parte de la lista de amores de Andrés García!

Andrés García no sólo fue conocido por su trayectoria, sino por su fama de mujeriego a lo largo de su vida. Aquí algunas mujeres con las que salió.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Andrés García
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