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FOTOS | Conoce a los lomitos de los famosos en este Día del Perro.

¡Descubre a estos lomitos de algunos famosos que están de fiesta por el Día del Perro! ¡Te robarán el corazón! ¡Cuéntanos cuál de todos es tu favorito!

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Día del perro con los famosos
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