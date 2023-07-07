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FOTOS | Margot Robbie, la chica que pasó de la granja a un mundo rosa.

Margot Robbie buscó todos los medios necesarios y posibles para llevar su sueño a la realidad. Ahora busca empoderar a todas las mujeres de la industria.

Por: Carolina Loaiza

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