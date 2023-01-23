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FOTOS | ¡Mauricio Barcelata ya forma parte de la familia VLA!

Este lunes arrancamos con la gran noticia de tener un integrante más en esta familia; se trata de Mauricio Barcelata, quien compartirá con nosotros cada mañana.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Su nombre completo es Mauricio Barcelata Pinedo.
FOTOS | Mauricio Barcelata
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FOTOS | Su nombre completo es Mauricio Barcelata Pinedo.
FOTOS | Mauricio Barcelata
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FOTOS | Su nombre completo es Mauricio Barcelata Pinedo.
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