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FOTOS | ¡Nuestra querida Meire Carvalho regresó al escenario de VLA!

Aunque la última vez que Meire estuvo en VLA fue para demostrarnos su talento al micrófono, esta semana llegó a sacar sus mejores pasos en la pista.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Meire Carvalho
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