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FOTOS | ¡Más mexicanos que el nopal! ¡Ellos nacieron en el extranjero!

Hay famosos que han desarrollado toda su carrera en México y pensamos que son de nuestro país, ¡pero no! Sin embargo, no dejan de demostrar su amor por México.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Extranjeros mexicanos
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