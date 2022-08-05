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FOTOS | ¡Semana con muchas emociones en la semifinal de Quiero Bailar!

Esta semana tuvimos de todo en Quiero Bailar, desde una triste despedida el viernes, hasta el primer diez perfecto de la competencia. ¡Nos encantó!

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Quiero Bailar semana semifinal
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