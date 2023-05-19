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FOTOS | Nacho Casano nos visitó en el foro. ¡Checa sus mejores datos!

El actor Nacho Casano nos visitó este viernes en Venga la Alegría, y hasta jugó con nosotros ‘No la riegues’, ¡por lo que preparamos algunos datos de él!

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Nacho Casano
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