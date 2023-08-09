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FOTOS | Natalie Portman no logró perdonar la traición de su esposo.

Natalie Portman y Benjamin Millepied terminaron su matrimonio de 11 años por una supuesta infidelidad del coreógrafo con una activista 20 años menor.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Natalie Portman
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