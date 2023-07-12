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FOTOS | ¿Nicki Nicole está saliendo con Peso Pluma?

Nicki Nicole y Peso Pluma realizaron tiempo atrás una colaboración y de ahí nació una gran amistad, ¿pero pudo haber cambiado esa amistad a amor?

Por: Carolina Loaiza

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