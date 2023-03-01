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FOTOS | Los polémicos romances de Irma Serrano, La Tigresa.

Aunque Irma Serrano, La Tigresa, nunca llegó formalmente al altar, sí mantuvo numerosos romances con hombres, y muchos de ellos fueron muy polémicos.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Irma Serrano La Tigresa
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