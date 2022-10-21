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FOTOS |Reto de participantes y un concepto eliminado de Quiero Cantar.

¡Revive los mejores momentos de la segunda semana de Quiero Cantar! ¡Desde los mejores conceptos en presentarse hasta los que dejaron mucho que desear!

Por: Redacción Azteca UNO

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