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FOTOS | ¡Salida inesperada y muchas emociones en Quiero Cantar!

Esta semana se salvaron todos los sentenciados de Quiero Cantar al enterarse de la salida de un competidor por proyectos externos. ¡Revive los mejores momentos de la semana!

Por: Redacción Azteca UNO

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