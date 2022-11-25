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FOTOS | Semana de amigos sobre el escenario en Quiero Cantar.

Las primeras presentaciones de los participantes esta semana fueron al lado de amigos y seres queridos invtados. ¡Hubo muchas sorpresas! Checa a quién invitó tu concepto musical favorito.

Por: Redacción Azteca UNO

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