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FOTOS | ¡Silvia Pinal celebra a lo grande su cumpleaños 92!

La diva del Cine de Oro, Silvia Pinal, celebró este martes sus 92 años, rodeada de familia, amigos y medios de comunicación. Además tuvo serenata con mariachi.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Silvia Pinal
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