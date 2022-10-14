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FOTOS | ¡Inició con muchas sorpresas Quiero Cantar, segunda temporada!

Vivimos la primera semana de Quiero Cantar con muchas sorpresas y desafinaciones de nuestros conceptos musicales. ¡Revive los mejores momentos en fotos!

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Quiero cantar
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