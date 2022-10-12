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FOTOS | ¡Stephanie Salas y Humberto Zurita confirman relación!

Stephanie Salas y Humberto Zurita han sacada a la luz su romance tras los rumores. Ambos se han mencionado muy enamorados y ésto se sabe hasta ahora.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Stephanie Salas y Humberto Zurita
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