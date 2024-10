Así cambió la vida de Tenoch Huerta tras acusaciones de María Elena Ríos

Tenoch ha revelado lo difícil que ha sido todo este proceso desde su inicio, pues no sólo le afectó en relación a cancelaciones de proyectos que ya tenía en puerta, o su incursión a Hollywood, sino en su plano familiar, pues toda su familia comenzó a ser atacada.

La familia de Tenoch Huerta fue su red de apoyo



Pero ahora confiesa que fue justamente su familia quien lo apoyó y nunca lo dejó solo, pues sus papás estaban constantemente con él, e incluso se compró un perrito que nos sólo llegó para hacerle compañía en su día a día, sino a darle apoyo que necesitaba.

Lo más duro es cuando confrontas una mentira, cuando hay datos imprecisos, cuando lo peor de una mentira no es la mentira en sí misma, sino cuando tomas elementos que son reales y los tergiversas y los mueves para que cuadre con cosas

De igual manera, Tenoch Huerta se unió más a sus hijas, y aunque no vive con ellas, conviven seguido y se lleva bien con sus madres.

María Elena Ríos no ha dejado de lado la acusación contra Tenoch Huerta

Sin embargo, el hecho de no cerrar el capítulo del caso con María Elena Ríos no lo deja estar completamente tranquilo, pues la frustración está presente en su vida, aunque confiesa que la terapia que toma para sobrellevar el tema lo ha ayudado.

La saxofonista María Elena Ríos no ha dejado de señalarlo como violentador, y sus declaraciones sobre continuar con el proceso para que ninguna mujer sufra lo que ella, continúan, y no piensa abandonar el tema, aunque hasta ahora no ha hecho declaración alguna sobre los últimos comentarios del actor al respecto.