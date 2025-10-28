Christian Nodal acude a la Fiscalía para atender el proceso referente a la presunta falsificación de firmas
Christian Nodal ya atendió el proceso legal por presunta falsificación de documentos con el objetivo de reclamar la autoría de algunos temas musicales.
Christian Nodal ya se presentó ante la Fiscalía General de la República para atender el proceso referente a la demanda de su exdisquera por presunta falsificación de documentos con el objetivo de reclamar la autoría de algunos temas musicales. Aquí las imágenes y los detalles de los que estarían implicados.
