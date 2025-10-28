inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Christian Nodal acude a la Fiscalía para atender el proceso referente a la presunta falsificación de firmas

Christian Nodal ya atendió el proceso legal por presunta falsificación de documentos con el objetivo de reclamar la autoría de algunos temas musicales.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Christian Nodal ya se presentó ante la Fiscalía General de la República para atender el proceso referente a la demanda de su exdisquera por presunta falsificación de documentos con el objetivo de reclamar la autoría de algunos temas musicales. Aquí las imágenes y los detalles de los que estarían implicados.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×