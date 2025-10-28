¿Pasado de copas o alegre? Christian Nodal habría sido captado en estado inconveniente
Christian Nodal sigue triunfando y, al parecer, su euforia ha sido tal, que hay rumores que sugieren que ‘se le han subido las copas’ durante presentaciones en Nuevo León y Jalisco.
A pesar de que Christian Nodal ha protagonizado varias polémicas con Cazzu por temas relacionados con su hija Inti, el cantante de regional sigue triunfando en sus presentaciones. Sin embargo, su euforia ha sido tal, que hay rumores que sugieren que ‘se le han subido las copas’ durante algunas presentaciones en Nuevo León y Jalisco.
