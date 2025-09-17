inklusion logo Sitio accesible
¿Los profesionales no usan teleprompter? Así fue criticada Ime Tuñón por los jueces de La Academia VLA

Los jueces de La Academia VLA criticaron fuerte a Ime Tuñón y a Nacho Casano. ¿Quién logrará salvarse de la eliminación? ¡Las votaciones siguen abiertas!

TV Azteca

Los jueces de La Academia VLA no perdonaron que Ime Tuñón no se aprendiera la canción y Nacho Casano fue criticado por su debut en el reality. ¿Quién logrará salvarse de la eliminación? ¡Las votaciones siguen abiertas para que apoyes a tu favorito!

