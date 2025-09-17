¿Los profesionales no usan teleprompter? Así fue criticada Ime Tuñón por los jueces de La Academia VLA
Los jueces de La Academia VLA no perdonaron que Ime Tuñón no se aprendiera la canción y Nacho Casano fue criticado por su debut en el reality. ¿Quién logrará salvarse de la eliminación? ¡Las votaciones siguen abiertas para que apoyes a tu favorito!
