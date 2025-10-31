¡¿Gastó una millonada?! La exesposa de Nicandro Díaz le responde a Mariana Robles

Cynthia Butrón, la exesposa de Nicandro Díaz, rompe el silencio tras ser acusada por Mariana Robles de supuesto robo. Entre otras cosas, detalló que la última pareja sentimental del productor gastó millones con las tarjetas de Nicandro Díaz, se fue de viaje, trató de apoderarse de un departamento, autos y más; todo esto con el dinero del fallecido productor. Además, le pide a Gerardo Quiroz que le rinda cuentas.