FOTOS | ¡Becky G y todos sus logros con tan sólo 25 años!

Becky G es una de las artistas urbanas más populares de la actualidad, y esta semana estuvo de manteles largos al festejar su cumple.

Aunque en una etapa de su vida se enfrentó a fuertes problemas económicos al lado de su familia, y por eso tuvo que mudarse a México, nunca dejó ir su sueño de convertirse en una cantante de talla internacional. ¡Checa todo lo que Becky G ha logrado a sus 25 años!