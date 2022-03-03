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FOTOS | ¡Becky G y todos sus logros con tan sólo 25 años!
¡Además de ser cantante, Becky G también es compositora y ha hecho algunos papeles como actriz!
Becky G es una de las artistas urbanas más populares de la actualidad, y esta semana estuvo de manteles largos al festejar su cumple.
Aunque en una etapa de su vida se enfrentó a fuertes problemas económicos al lado de su familia, y por eso tuvo que mudarse a México, nunca dejó ir su sueño de convertirse en una cantante de talla internacional. ¡Checa todo lo que Becky G ha logrado a sus 25 años!