FOTOS | Calendario Exatlón 2022. ¡Serás fan de cada mes del año!

Esta semana Anette tuvo la idea de crear un calendario exclusivo de participantes de la actual temporada de Exatlón, y como fue el cumpleaños de nuestra conductora, le quisimos dar el gusto, y de paso a cada fan del reality más demandante de la televisión.

Lo cierto es que no nos costó trabajo, pues siendo todos atletas de alto rendimiento, tienen un cuerpazo increíble digno de cualquier mes del año. ¡Descubre todos los meses de este calendario y elige tu favorito!