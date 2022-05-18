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FOTOS | ¡Carolina Ross, la cantante que recibió beso de Nodal!

Carolina Ross abrió el concierto de Christian Nodal en el Palenque de Metepec, donde recibió un beso del cantante ¡y se armó la polémica!

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Carolina Ross.
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