FOTOS: Celebramos el cumple de Shakira, una latina llena de éxitos.

Shakira es una de nuestras cantantes favoritas, pues ha sabido mantenerse en el gusto del público a pesar del paso de los años, y este día está de celebración por su cumpleaños, por lo que te traemos algunas de sus mejores imágenes con datos que tal vez no conocías de ella.

El ser de clase media no la detuvo y mostró su talento desde muy pequeña, pues además, su carisma es algo que la ha hecho triunfar arriba y debajo de los escenarios. ¡Feliz cumpleaños a una de las latinas más exitosas del medio!