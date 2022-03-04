FOTOS | Se despidieron dos participantes de Reyes del Playback.

A tan sólo unos días de finalizar Reyes del Playback, la competencia se pone más y más difícil, pues la exigencia llegó a un alto nivel y los participantes van puliéndose número tras número.

Esta semana tuvimos que despedirnos de dos conductores que sin duda, extrañaremos en nuestra semana musical. El Chino y Tabata no lograron sumar una suficiente cantidad de coronas por parte del público para que los salvaran y fueron los eliminados de esta semana; mientras que Mariano, Roger y Flor, que también estaban sentenciados este viernes, pasaron automáticamente a ser semifinalistas del reality gracias a las votaciones del público en casa.