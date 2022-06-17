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FOTOS | Semana llena de emociones, lágrimas y risas en Quiero Bailar.

Tuvimos que decirle adiós a una pareja más, mientras que Kristal se retiró por salud; y Elías ya tiene nueva pareja con la que lo ha dado todo en Quiero Bailar.

Por: Redacción Azteca UNO

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