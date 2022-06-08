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FOTOS | ¡Conoce a los famosos que se han naturalizado mexicanos!

Mon Laferte recibió nacionalidad mexicana, por lo que hicimos un listado de algunos famosos que se han enamorado tanto de nuestro país que ya son naturalizados.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Famosos naturalizados mexicanos
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