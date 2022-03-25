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FOTOS | ¡Ha-Ash nos contó todo sobre sus nuevos proyectos!

Laura G platicó con Ha-Ash sobre su nueva producción discográfica. ¡Checa lo que platicaron y más datos de este gran dueto que todos amamos!

Por: Redacción Azteca UNO

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