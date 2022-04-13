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FOTOS | ¡Jennifer López y sus seis anillos de compromiso!

El viernes pasado Jennifer López anunció su compromiso con Ben Affleck, y aunque morimos de emoción, no es la primera vez que JLo recibe anillo de compromiso.

Por: Redacción Azteca UNO

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