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FOTOS | Estuvimos presentes en el Jubileo de la Reina Isabel II.

¡La Reina Isabel II cumple 70 años en el reinado, y nos fuimos hasta Inglaterra para traerte los mejores momentos de esta gran celebración! ¡No te la pierdas!

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Jubileo Reina Isabel II
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