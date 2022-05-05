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FOTOS: Latinas con más dinero en la industria musical.

¡Checa la lista de las cantantes latinas que han generado más dinero! ¡Dos mexicanas se ganaron su lugar!

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Latinas ricas
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