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FOTOS | ¡Marc Anthony se comprometió con Nadia Ferreira!

El cantante Marc Anthony ha decidido dar un paso más en su relación con la modelo paraguaya Nadia Ferreira, con quien lleva al rededor de tres meses.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Marc Anthony y Nadia Ferreira
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FOTOS | Naida Ferreira y Marc Anthony
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