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FOTOS | ¡OV7 se alista para su concierto de aniversario!

¡Tras la pandemia y desacuerdos internos, se confirmaron nuevas fechas para la gira de aniversario de OV7!

Por: Redacción Azteca UNO

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