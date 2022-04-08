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FOTOS |¡Parejas que se han dado el 'sí' al puro estilo de Las Vegas!

Tras el sorpresivo anuncio de Kourtney Kardashian de haber contraído matrimonio en Las Vegas, te traemos a otos tórtolos que han llegado hasta el altar de Nevada.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Amor en Las Vegas
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