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FOTOS | Rivalidad entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio en su tour.

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio iniciaron una rivalidad hace años que al parecer aún no acaba y podría poner en duda la continuidad de su tan esperada gira.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Paulina Rubio y Alejandra Guzmán
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