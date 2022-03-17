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FOTOS | ¡Roger González roba suspiros y enciende el foro en VLA!

¡Sabemos que extrañas Reyes del Playback, por eso te traemos un regalo de los mejores momentos de Roger sobre el escenario!

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Roger González
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