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FOTOS | ¡Los participantes sorprendieron con sus grandes producciones!
¡Los participantes cumplieron su segundo reto en la competencia, esta vez, presentar un tik tok!
Esta semana nuestros conductores cumplieron el reto de grabar un tik tok, y tras haber presentado cada uno el suyo, se abrió una votación que terminó dando por ganadora a Cynthia, quien se llevó dos coroas extra a las obtenidas por sus actuaciones en el trascurso de la semana.
También tuvimos más invitados que se presentaron juntos con los conductores para así lograr un número más completo y lleno de emociones.
Y mientras más avanza el reality, nos damos cuenta que los participantes entienden más y más de qué trata y nos presentan números con los que podemos tanto ponernos a bailar, como reírnos con las parodias tan divertidas y creativas que presentan.
Tristemente, tuvimos que despedirnos de un participante que no logró suficientes coronas como hubiera querido, y en esta ocasión se terminó el concurso para Ricardo, a quien extrañaremos mucho.