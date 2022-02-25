FOTOS | ¡Los participantes sorprendieron con sus grandes producciones!

Esta semana nuestros conductores cumplieron el reto de grabar un tik tok, y tras haber presentado cada uno el suyo, se abrió una votación que terminó dando por ganadora a Cynthia, quien se llevó dos coroas extra a las obtenidas por sus actuaciones en el trascurso de la semana.

También tuvimos más invitados que se presentaron juntos con los conductores para así lograr un número más completo y lleno de emociones.

Y mientras más avanza el reality, nos damos cuenta que los participantes entienden más y más de qué trata y nos presentan números con los que podemos tanto ponernos a bailar, como reírnos con las parodias tan divertidas y creativas que presentan.

Tristemente, tuvimos que despedirnos de un participante que no logró suficientes coronas como hubiera querido, y en esta ocasión se terminó el concurso para Ricardo, a quien extrañaremos mucho.