FOTOS | ¡Comenzó lleno de sorpresas y emociones Reyes del Playback!

Arrancamos la primera semana de los Reyes del Playback y las sorpresas no se hicieron esperar. Hubo desde los atuendos que jamás pensamos ver en algunos conductores, hasta habilidades que no conocíamos.

No te pierdas cada detalle de este nuevo reality de Venga la Alegría que seguro te sacará más de una sonrisa. Además, tenemos un gran panel de jueces, donde podremos ver semana con semana a Curvy Zelma, Samia y al Capi listos para dar su mejor punto de vista sobre cada actuación.