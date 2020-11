A la Harry Styles, Alejandro Speitzer posó en vestido con el fin de eliminar los estereotipos. Te presentamos las FOTOS.

FOTOS | Harry Styles y Alex Speitzer en vestido.

Alejandro Speitzer se ha posicionado como una de las figuras más importantes en México y el mundo, pues su fama ha incrementado gracias a la proyección de su imagen en las plataformas digitales. ¡Pues sí, está guapísimo! Y es todo un estuche de monerías, ¡actúa, canta, baila y toca la guitarra! Aunado a eso, es pareja de una de las mujeres consideradas más bellas del mundo en la actualidad, ¡Ester Expósito! Así que su carrera promete mucho...

Alex sorprendió hace unos días al aparecer en la portada de una revista portando un vestido rosa y unos largos guantes, ¡como nadie lo imaginó ver nunca! Incluso se convirtió en tendendia en redes sociales.

La publicación dejó de lado las etiquetas de género y los estereotipos para hacer una portada en donde Speitzer aparece con un outfit considerado femenino, pero se especificó que lo que se busca precisamente es eliminar etiquetas. Alejandro compartió algunas de las fotos de la sesión y dijo al respecto: “Las etiquetas limitan nuestras decisiones y desarrollo personal y colectivo. Gracias BadHombre por dar espacio a esta charla tan necesaria con la intención de compartir un mensaje de igualdad”.

La revista también compartió la portada en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: "¿Por qué la ropa debería definir identidad de género de alguien, y no sólo ser una herramienta más de expresión? ¿Por qué los hombres no podemos estar en contacto con nuestros sentimientos sin que se nos juzgue? Las etiquetas limitan nuestras decisiones y desarrollo personal y colectivo ¡basta!”

Muchos cibernautas y amigos o compañeros de Alejandro aplaudieron el hecho, pues estuvieron de acuerdo con que la ropa no define tu sexualidad, ni te define como persona, ¡pero muchos otros no estuvieron de acuerdo y también se lo hicieron saber! Algunos consideraron contradictora la publicación, ya que consideraron que Speitzer es un hombre privilegiado que está dentro de los estándares de belleza establecidos y no realmente una persona que haya vivido este problema en carne propia.

No es la primera vez que vemos esto, pues en los últimos años Harry Styles, exintegrante de la banda británica One Direction, lo ha hecho mucho. La ocasión más reciente fue hace unos días que estuvo en la portada de la revista “Vogue” ¡portando vestidos y faldas! Causó conmoción en las redes sociales, pues es el primer hombre en aparecer solo en la portada de esta importante revista. El cantante no ha mencionado que sea por un tema de quitar estereotipos o etiquetas, lo ha hecho porque quiere y porque le gusta, ¡es uno de los iconos de la moda más importantes en el mundo en los últimos años! Así que si quiere usarlo, ¡lo usa! De igual forma ha recibido comentarios buenos y comentarios negativos, pero continúa vistiéndose como se siente cómodo, feliz y seguro de su sexualidad.

¿Ustedes qué opinan? ¿Que un chico tan guapo, talentoso y exitoso actualmente haya posado en vestido mandó el mensaje correcto o no?