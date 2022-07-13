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FOTOS | ¡Esto es lo que gana "Werevertumorro" sin subir videos!

El famoso youtuber reveló los ingresos que obtiene en YouTube sin necesidad de subir videos a la plataforma. ¡Te contamos!

Por: TV Azteca

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