FOTOS | Murió la abuelita de Christian Nodal, horas después que la de Belinda. Te contamos esta triste noticia.

Belinda y Nodal perdieron a sus abuelitas al mismo tiempo. Te contamos lo sucedido.

Te platicamos sobre la triste noticia de que la abuelita de Belinda había fallecido, fue un duro muy golpe para la cantante, pues era como su segunda madre, su mejor amiga y confidente, el amor que le tenía era incomparable... En uno de sus últimos mensajes la cantante compartió: “Mi abuelita era la alegría de mi casa, era nuestra reina, nuestra fortaleza. ¡Y ahora ya no está! No sé cómo vamos a superar esta pérdida, yo jamás me había sentido así... la extraño y no sé cómo vivir sin ella, sin su voz, sin su presencia, sin su olor, no sé”.

Y tan solo unas horas después, la abuelita de su novio Christian Nodal, también fallece... Te platicamos los detalles de esta triste noticia.

La abuelita de Christian Nodal falleció.

El cantante publicó videos con los que confirmó la muerte de Rosario Gil Palomares, su abuelita. Christian recordó los últimos momentos que vivió al lado de abue, “Nanita Chayo”, como le decía de cariño. En uno de los videos se escucha: “Hola, Christian. Te quiero un montón, Dios te bendiga y te cuide por allá”, mensaje que le mandó doña Rosario a su nieto.

En su cuenta de Instagram, Nodal compartió un conmovedor mensaje para ella: "¡Me partes el alma nanita! Por siempre te amaré y recordaré. ¡Aprendí lo mejor de ti! Tu sencillez. ¡Gracias por enseñarme ese amor de madre que solo tú sabías dar! D.E.P Rosario Gil palomares ¡Mi Chayito!”. Y es que el dolor y vacío que deja un ser querido que se va, es inmenso y esta vez, Christian Nodal lo está viviendo.

Te mandamos un abrazo grande, Christian Nodal; también nuestras sinceras condolencias a ti y toda tu familia. Tu casa TV Azteca, está contigo. Descanse en paz Rosario Gil Palomares.