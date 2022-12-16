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FOTOS | ¡Natália se corona en la segunda temporada de Quiero Cantar!

Fue una última semana de Quiero Cantar llena de intensidad, pues cada concepto tuvo que cantar un tema diario hasta el viernes, donde llegaron únicamente tres.

Por: Redacción Azteca UNO

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