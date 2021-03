Salen a la luz presuntos audios que probarían que Larry Ramos engañó a Ninel Conde.

El empresario colombiano pidió a dos de sus víctimas fingir que él no había cometido más de seis fraudes millonarios, sino una tercera e inexistente persona.

Desde que se dio a conocer el romance de Ninel conde con el empresario colombiano Larry Ramos las polémicas no han parado de surgir, pues, el sudamericano enfrenta varias demandas multimillonarias en Estados Unidos por presunto fraude y estafa.

Entre los demandantes se encuentras la cantante Alejandra Guzmán y sus exmanagers Cinthia Velarde y Guillermo Carvajal, estos dos últimos habrían presentado evidencia contundente que cerraría el caso de una vez por todas, pues de alguna manera se las habrían arreglado para conseguir una declaración grabada de Ramos.

Entérate del mensaje racista que lanzó la madre de Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, para defender a su hijo.

Velarde y Carvajal fueron defraudados por más de un millón de dólares por el esposo del “Bombón Asesino” y dieron a conocer una grabación hecha el pasado 4 de septiembre en un restaurante en Santa Fe, Ciudad de México, donde se encontraron con Larry Ramos para llegar a un acuerdo.

“Hay que decir que hay un tercero, y que el tercero fue el que me defraudó y que yo tengo demandado a ese tercero (…) Si yo le digo la verdad (a Ninel) me tira una mier**, hay que poner a un tercero, un culpable, un tercero que no existe hay que hacer que exista”, se puede escuchar presuntamente a Larry Ramos.

ENTÉRATE: La llamada “Bombón Asesino”, Ninel Conde, no descarta convertirse en madre por tercera ocasión.

De ser verificado el audio, también revelaría que el colombiano engañó a su esposa deslindándose de la culpabilidad del delito por más de 27 millones de dólares (540 millones de pesos).

“Nos pidió ayuda para que inventáramos a ese tercero, que ese tercero le había hecho fraude a él para que al final Ninel no se diera cuenta”, relató Velarde a Ventaneando.

“Me dijo ‘¿sólo es el caso con Alejandra?’ y yo le dije ‘no solamente con Alejandra, sino con otras seis o siete personas’, o sea, le dije así para que no se sorprendiera... dije que yo fui y contraté a una persona, un tercero, no di nombre porque esa persona no existe y ese tercero me quedó mal, entonces yo tengo demandado a ese tercero, que obviamente no he demandado, se lo tuve que decir porque si yo le digo la verdad ‘ah sí, estoy negociando de nuevo’, me tiro más mier** y yo no podía decir eso porque al lado tenía a la señora”, señala Larry en los audios.

Larry también dijo en los audios: “A Alejandra (Guzmán) le puedo dar 360 (mil dólares)″, a lo que Cinthia Velarde contestó: “No puede ser que te hayas gastado 27 millones de dólares”, y el empresario reviró: “Sí, Ninel no sabe el detalle, ella sabe que hay un tercero”.

Velarde reveló que dichos audios ya fueron entregados al FBI, agregó que ni ella ni Carvajal aceptaron ningún trato para mentor a favor de Larry.

Hace unos días Ninel Conde fue cuestionada en entrevista sobre qué les diría a sus fans que están preocupados por ella a causa de la situación con su actual esposo.

“No tengo nada que decir, no soy vocera de nadie, solo de mi carrera, de mi trabajo, yo ya tengo mis luchas, créeme que esta es suficiente para cargar (como para cargar) con las luchas de los demás. Yo vivo mi realidad y (sé) que el tiempo le dará la razón a quien la tenga, son situaciones ajenas a mí, que ni siquiera son en mi tiempo, ni fueron, ni serán, ni tengo nada qué ver. Entonces, si yo me cargo todas las luchas de la gente o de mi familia pues ya estaría tres metros bajo tierra”, señaló Ninel.

Cuando los presentadores le preguntaron sobre qué le decía Larry de esta situación, Conde fue tajante con su respuesta y señaló que su ahora marido no es figura pública.

“De ese tema no tengo nada qué decirte, ni quisiera ahondar porque no soy yo, él no es figura pública, lo han hecho, la figura pública soy yo y yo te puedo hablar de mí, de todo lo que me han preguntado”, dijo.