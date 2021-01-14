Hermano de Zudikey Rodríguez sale en defensa de la velocista y Pato Araujo por críticas en Exatlón.

Luego de que en el equipo de los Titanes de Exatlón se han desatado varios roces tras la eliminación de Pame Verdirame y el mal rendimiento que ha tenido la escuadra, de lo que se le culpa a Pato Araujo y Zudikey Rodríguez, la familia de la pareja sale en su defensa.

Fue el hermano de Zudikey Rodríguez quien en entrevista exclusiva con Venga La Alegría, habló de las polémicas que han envuelto a los atletas rojos.

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El familiar de la velocista mexicana respondió también a lo que dijeron algunos exparticipantes de Exatlón del equipo rojo, quienes coincidieron que sería positivo que Pato Araujo saliera del programa para que los Titanes se pudieran unir de nuevo.



Heliud y su reclamo

El señalamiento más directo contra Pato Araujo, que también afecta a Zudikey Rodríguez, fue el que hizo Heliud Pulido luego de que fuera eliminada nuevamente su novia, Pame Verdirame.

En esa ocasión, Pulido aseguró que Pato está cumpliendo su intención de dividir al equipo rojo, como lo declaró cuando se molestó porque lo mandaron a un duelo de eliminación.

Después de este enfrentamiento, los problemas siguieron entre los Titanes a pesar de que han acordado limar asperezas por el bien de todos.



Hermano los defiende

Ante toda la ola de señalamientos y críticas contra Pato Araujo y Zudikey Rodríguez, Said Rodríguez, hermano de la velocista mexicana, afirmó que como familia están consternados por todo lo que está ocurriendo.

“Más que estar molestos, estamos consternado por cómo la imagen de grandes deportistas se está manchando por este programa, lamentablemente son deportistas de alto rendimiento, está claro que este programa lo ve todo mundo y la gente se queda con cosas que a lo mejor no saben que fue lo que provocó la situación”, afirmó.

Asimismo, pidió que antes de criticar a los atletas es importante que los conozcan como realmente son.

“Más allá de todo eso hay que entender las cosas y aprender a conocer a la gente antes de hablar o criticarlos. Lo que no se me hace justo es que las personas critiquen a los deportistas sin conocerlos”, aseguró.

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