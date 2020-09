Conmueve en redes sociales VIDEO de Pabo Lyle en compañía de su esposa, cuando estaba en libertad.

Ana Araujo recientemente fue sorprendida con un emotivo y tierno recuerdo que se destacó entre sus diversas publicaciones etiquetadas de la plataforma de Instagram.

Los seguidores y fans de Pablo Lyle tomaron la decisión y la etiquetaron en un viejo video de la guapísima y talentosa mujer junto a su amado esposo, el actor mexicano, quien actualmente se encuentra en arresto domiciliario.

Este recuerdo conmovió a los seguidores de Pablo Lyle ya que la pareja, actualmente, se encuentra separada por varios kilómetros debido a que el actor no puede regresar a nuestro país, esto porque se encuentra en espera de su juicio el cual será para el año 2021 y hasta que no se tome la decisión del juez no puede regresar a su país.

Sin embargo, el equipo legal del actor ha mencionado que Pablo Lyle actuó en defensa propia ya que temía por la seguridad de su familia, además, muchas personas juzgan los hechos por medio del video que se filtró en internet, en donde se puede observar a Pablo Lyle golpear al hombre de la tercera edad y huir de la escena.

Desgraciadamente este hombre de origen cubano falleció en el hospital, por lo que Pablo Lyle fue acusado de homicidio y por la contingencia del coronavirus se ha retrasado su juicio el cual determinará si podrá recuperar su apreciada libertad y mientras tanto está viviendo lejos de su esposa e hijos.

A pesar de que muchos seguidores decidieron dejar de seguir a Pablo Lyle, algunos han continuado apoyándolo y dándole palabras de aliento para Ana Araujo a través de sus redes sociales en donde suelen mandarle bendiciones y mensajes positivos sobre la situación que están viviendo.